Überraschende Studie: Was es über dich aussagt, wenn du mit deinem Ex befreundet bist

Eine Studie kam kürzlich zu einem mehr als erstaunlichen Ergebnis ...

"Lass uns Freunde bleiben." Kaum ein Satz, der mehr zynisch belächelt wird. Es gibt nur wenige Menschen, die wirklich ganz entspannt mit dem Ex befreundet sein können. In den meisten Fällen schwindet mit den Gefühlen das Interesse oder das Ganze hat mit einem unschönen Knall geendet und beide sind heftig zerstritten. Dennoch gibt es einige wenige Menschen, die von sich behaupten können, mit dem oder der Ex befreundet zu sein. Beneidenswert eigentlich - sollte man meinen.

Doch jetzt kommt eine Studie daher, die uns wahrscheinlich weniger neidisch sein lässt. Denn zwei Psychologen der Oakland University wollen jetzt erkannt haben, dass es nicht gerade die umgänglichsten Menschen sind, die das Kunststück hinbekommen, den Ex als Kumpel zu haben. Ganz im Gegenteil sogar.

Es sind nicht die Vernünftigen, Ruhigen, Besonnenen. Die Studie ergab: Es sind häufig Menschen mit psychopathischen Persönlichkeitszügen, die mit ihren Ex-Partnern noch befreundet sind. Sie werden als die "Dunkle Triade" bezeichnet, das sind die drei als unerwünscht geltenden Persönlichkeitstypen. Was genau genommen heißt: der Narzisst (liebt sich selbst am meisten), der Machiavellist (manipuliert gerne und denkt, der Zweck heilige die Mittel) und der Psychopath (rücksichtslos, sehr impulsiv, wenig Empathie).

Für ihre Studie befragten Justin Mogilski und Lisa Welling 861 Teilnehmer nach ihrer Beziehung zu ihren Ex-Partnern und den Gründen, warum sie weiter mit den ehemaligen Partnern befreundet sind. Zusätzlich stellten die Psychologen Fragen, um den jeweiligen Persönlichkeitstyp der Teilnehmer festzustellen. Dann wurden die Daten verglichen, um heraufzufinden, welcher Typ Mensch es meist ist, der noch Kontakt zu seinem Ex hat.

Die Erklärung der Psychologen: Menschen mit diesen Charakterzügen finden es schlichtweg praktisch, den Ex noch im Leben zu haben. Und einer der Hauptgründe: Sex mit dem Ex! Wir staunen und lassen dieses Ergebnis mal so stehen. Studienergebnisse sind manchmal eher verblüffend als logisch.