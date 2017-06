Liebe für immer: Die schönsten Ideen für ein Paar-Tattoo

Es gibt viele Tattoos, die einfach nur schön aussehen, aber keine tiefere Bedeutung haben. Schade. Denn es gibt einen wunderbaren Grund, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Eins mit der wohl schönsten Bedeutung: Die Rede ist von einem Paar-Tattoo, mit dem man seinem Liebsten zeigt, wie wichtig er für einen ist.

Natürlich soll sich jetzt niemand ein Philipp, Dennis oder Stefan in die Haut stechen lassen, nur weil der Liebste eben diesen Namen trägt. Das sollte man besser nicht tun, denn irgendwann sind Philipp, Stefan und Dennis über alle Berge und das Tattoo immer noch auf der Haut. Anders bei einem Paar-Tattoo, das man sich gemeinsam stechen lässt. Denn das sind zwei Tattoos, die zusammen 'matchen', also zueinander gehören, so wie man selbst zueinander gehört.

Das Gute: Selbst im Fall einer Trennung kann man noch gut mit dem Tattoo leben - anders als mit dem Vornamen seines Ex auf dem Arm. Denn die meisten Motive für ein Paar-Tattoo sind auch noch nach dem (natürlich nicht gewünschten) Ende einer Beziehung schön und tragbar.

Ihr sucht das passende Paar-Tattoo?

Du hast das passende Tattoo für dich und deinen Liebsten noch nicht gefunden? Hier sind ein paar schöne Ideen für euer Paar-Tattoo. Vielleicht ist ja ein Motiv dabei, das für eure Liebe steht.

Paar-Tattoo für die Arme:

Die Arme sind perfekt, um aller Welt (zumindest bei T-Shirt-Wetter) zu zeigen, dass man verliebt ist und sich zusammengehörig fühlt. Hier ein paar schöne Motive für ein Paar-Tattoo am Arm:

Paar-Tattoo fürs Handgelenk:

Derzeit total angesagt: Tattoos am Handgelenk. Klar, dass hier auch ein Paar-Tattoo sehr schön aussieht. Vor allem, weil man die beiden Tattoos einfach gegeneinanderhalten kann. Händchen halten ist dann noch viel schöner.

Paar-Tattoo für die Hände & Finger:

Besonders schön sind Paar-Tattoos mit kleinen Motiven an den Fingern. Sie sind meist wie ein kleiner Verlobungs- oder Ehering - nur gestochen und für immer.

Sonstige Stellen für ein Paar-Tattoo:

Es gibt kaum eine Stelle, die sich nicht eignen würde: Rücken, Nacken, Schultern, Fußgelenke, Hüfte oder sogar der Po bieten genügend Platz für eine schöne, kleine Liebeserklärung. Hier ein paar Ideen:

