Das solltest du wissen, wenn dein Partner ADHS hat

Zu jedem Menschen mit einer Erkrankung gehört meist auch ein Partner. Und der ist sozusagen mitbetroffen. Das gilt auch für den Fall, dass der Partner ADHS hat. Wer das akzetiert und beherzigt, für den läuft im Alltag einiges leichter.

Danken wir an ADHS, fallen den meisten sicherlich Kinder ein, die nicht ruhig an ihrem Platz sitzen können. Typ Zappelphilipp. Dabei übersehen wir aber, dass ADHS sich nicht irgendwann "rauswächst", sondern auch im Erwachsenenalter noch vorhanden ist. Und in dem Fall ist es für die Lebenspartner von Menschen mit ADHS durchaus sinnvoll, ein paar Dinge zu wissen. Für ein entspanntes Zusammenleben trotz und mit ADHS.

Was genau ist ADHS?

Kurz vorweg: Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Sie bezeichnet eine neurobiologisch bedingte Erkrankung mit oft sehr unterschiedlichen Symptomen. Das macht es oft schwierig, die richtige Diagnose zu stellen.

Die klassischen Symptome sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Fehlt die Hyperaktivität spricht man in diesem Fall von ADS. Die Unaufmerksamkeit äußert sich darin, dass Betroffene sich nur schlecht konzentrieren können, oft desorganisiert sind, Dinge verlieren und verlegen und Schwierigkeiten haben, Aufgaben zu erledigen. Die Hyperaktivität zeigt sich bei Erwachsenen anders als bei Kindern oft durch innere Unruhe, exzessives Reden, aktive Lebensweise und die Unfähigkeit, sich richtige zu entspannen. Was die Impulsivität betrifft, so sind ADHSler schnell reizbar, impulsiv, treffen mitunter unüberlegt Entscheidungen und neigen zu Substanzmissbrauch.

Weitere medizinische Infos zu ADHS findet ihr auch auf unserem Schwesterportal, dem Gesundheitsportal onmeda.de.

Strategien gegen die Symptome

Wer schon sein ganzes Leben ADHS hat, kennt sich selbst und seine Schwächen und entwickelt so mit der Zeit Strategien. So fällt es vielen Menschen gar nicht auf, wenn jemand ADHS hat. Dennoch ist es für den Erkrankten extrem anstrengend, diesen Schein aufrechtzuhalten. Denn letztlich bestehen die Probleme ja weiter. Und wer mit einem ADHSler in einer Beziehung ist, weiß auch nur zu gut, dass man die Symptome der Krankheit trotz aller Strategien und Vertuschungsversuche sehr wohl mitbekommt.

Wissenswertes für ein entspanntes Zusammenleben

Hier sind ein paar Dinge, die man im Umgang mit seinem Partner beachten sollte, der ADHS hat. Dann können beide sehr gut mit der "Andersartigkeit" leben. Denn eins vorweg: ADHSler sind sehr spannende Menschen. Sie sind emotional, impulsiv, haben viele Ideen, sind kreativ und unkonventionell. Und das macht das Zusammenleben mit ihnen auch extrem spannend.