Zwei Orte, zwei Herzen - Mach den Test: Übersteht eure Liebe die Fernbeziehung?

Eine Fernbeziehung ist kein Zuckerschlecken. In Momenten, in denen du deinen Partner gerne bei dir hättest, musst du dich irgendwie anders beschäftigen. Und wenn ihr euch dann nach langer Zeit wiederseht, ist der Zweisamkeit auch bald schon wieder ein Ende gesetzt.



Ihr versucht, so vieles wie möglich miteinander zu erleben. Aber am Ende ist die Zeit immer schneller verflogen, als euch lieb ist. Und das ständige Abschiednehmen zerrt an den Nerven.



Manche kommen mit einer Fernbeziehung besser klar als andere. Zu welchem Typ du gehörst und, ob eure Beziehung eine große Entfernung aushalten kann, das zeigt dir unser Test.