Zutaten:

200 g gemahlene Mandeln

200 g Puderzucker

1 Eiweiß

2 TL Bittermandelöl Zubereitung:

Alle Zutaten miteinander vermischen bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech kleine Häufchen Teig setzen. Dafür kann man am Besten zwei Teelöffel zur Hilfe nehmen. Die Amarettini nun für 15 Minuten bei 180°C in den Backofen geben. Nach 15 Minuten den Ofen ausschalten und ca. 30 Minuten im geschlossenen Ofen liegen lassen.