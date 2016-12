Zutaten:

60 g Haselnüsse

100 g Zucker

3 Äpfel Für den Teig:

4 Eier

120 g Zucker

100 g Butter

150 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

1 Prise Salz Zubereitung:



Die Äpfel schälen und in Stücke schneiden, die Haselnüsse halbieren und den Zucker in einem Topf karamellisieren. Eine Kuchenform mit Backpapier auslegen und das flüssige Karamell darauf verteilen. Nun die Haselnüsse mit der Schnittseite nach unten auf dem Karamell verteilen und mit den Apfelstückchen bedecken.

Die Zutaten für den Teig miteinander vermischen und anschließend über die Äpfel geben. Der Kuchen muss nun für 40 Minuten bei 180° C in den Backofen und kann dann mit der Unterseite nach oben auf einen Kuchenteller gegeben werden.





