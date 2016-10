Zutaten:

1 Granny Smith Apfel

1 Pkg. Fertig Croissant Teig

Nüsse nach Wahl

Brauner Zucker

3 EL geschmolzene Butter Zubereitung:

Die Nüsse klein hacken und den Apfel in Scheiben schneiden. Den Fertigteig ausrollen und portionieren. Nun die Teigdreiecke mit braunem Zucker (man kann auch Zimt und Zucker verwenden) bestreuen und die Nüsse darüber geben. Auf die kurze Seite des Teigdreiecks eine Apfelscheibe legen und dann einrollen. Die rohen Bites müssen nun noch mit geschmolzener Butter bestrichen werden (wer möchte kann noch etwas Zucker drüber geben) und können dann 10-12 Minuten bei 200 °C in den Backofen. Wenn die Bites eine gold-gelbe Farbe angenommen haben, sind sie fertig. Die Nüsse klein hacken und den Apfel in Scheiben schneiden. Den Fertigteig ausrollen und portionieren. Nun die Teigdreiecke mit braunem Zucker (man kann auch Zimt und Zucker verwenden) bestreuen und die Nüsse darüber geben. Auf die kurze Seite des Teigdreiecks eine Apfelscheibe legen und dann einrollen. Die rohen Bites müssen nun noch mit geschmolzener Butter bestrichen werden (wer möchte kann noch etwas Zucker drüber geben) und können dann 10-12 Minuten bei 200 °C in den Backofen. Wenn die Bites eine gold-gelbe Farbe angenommen haben, sind sie fertig.