Von Akropolis bis Zeus: Die besten Reisetipps für Athen!

Griechenlands Hauptstadt bietet eigentlich alles, was man für einen schönen Urlaub braucht: Viele kleine Gassen mit schönen Cafés, Kunst und Kultur und ein aufregendes Nachteleben. Es ist einfach eine einzigartige Mischung, die diese Stadt ganz besonders macht.



Neben den zahlreichen historischen Stätten, sind es aber vor allem die Athener selbst, die den Aufenthalt in der 4 Millionen Stadt zu einem Highlight machen. Freundlichkeit und Ehrlichkeit begegnet einem fast überall. Hier muss man als Tourist keine Angst haben, über den Tisch gezogen zu werden. Ein kleiner Athen-Geheimtipp ist der Stadtteil Exerchia. Auf den ersten Blick scheint er eher heruntergekommen, doch wenn man genau hinschaut, erkennt man schnell, dass das Chaos Systhem hat: Jede freie Stelle wird bepflanzt und in den Cafès tummeln sich (Lebens-)Künstler und Freidenker. Hier lohnt es sich einfach mal drauflos zu schlendern.



Und wer nach dem ganzen Stadttrubel Ruhe braucht, nimmt sich einfach vom nahegelegenen Hafen eine Fähre und fährt auf eine der kleinen Inseln in der Umgebung.



Lust auf noch mehr Athen Tipps? Schau dir unser Video an!