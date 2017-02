Zutaten (für 2 Personen):

2 Auberginen

Salz & Pfeffer

4 TL Olivenöl

175 g Parmesankäse

20 Basiliukumblätter Zubereitung:



Die Auberginen in ca. 20 dünne Scheiben schneiden und in Olivenöl auf beiden Seiten für ca. 2-3 Minuten anbraten. Nun werden die Auberginenscheiben mit Salz & Pfeffer gewürzt und mit etwas Parmesan und einem Basilikumblatt aufgerollt. Fixiert die Röllchen mit einem Zahnstocher und gebt sie für ca. 8 Minuten bei 200° C in den Ofen. Fertig ist das schnelle Fingerfood!





