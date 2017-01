Zutaten:

100 g Mehl

100 g gemahlene Haselnüsse

1 Päckchen Vanillezucker

80 g Zucker

80 g geschmolzene Butter

1 Eigelb

50 g Schokolade

10 cl Sahne Zubereitung:



Mehl, Haselnüsse, Butter, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel verrühren und anschließend das Eigelb dazugeben. Nun den Teig von Hand verkneten und dann für eine Stunde in den Kühlschrank geben. Den Backofen auf 180°C vorheizen.

Aus dem Teig nun mit den Händen kleine Kugeln von 2-3 cm Durchmesser formen und anschließend auf einer Seite etwas platt drücken. Die Halbkugeln können nun auf einem mit Backpapier ausgelegtem Blech für 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Achtung: Die Cookies sollten nicht braun und noch etwas weich sein, wenn sie aus dem Ofen geholt werden. Die Cookies etwas abkühlen lassen und in der Zwischenzeit die Schokolade in einem Wasserbad schmelzen und mit der Sahne vermengen. Die Schokomasse nun zwischen zwei Cookies geben und fertig sind die italienischen Frauenküsse! Mehl, Haselnüsse, Butter, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel verrühren und anschließend das Eigelb dazugeben. Nun den Teig von Hand verkneten und dann für eine Stunde in den Kühlschrank geben. Den Backofen auf 180°C vorheizen.Aus dem Teig nun mit den Händen kleine Kugeln von 2-3 cm Durchmesser formen und anschließend auf einer Seite etwas platt drücken. Die Halbkugeln können nun auf einem mit Backpapier ausgelegtem Blech für 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Achtung: Die Cookies sollten nicht braun und noch etwas weich sein, wenn sie aus dem Ofen geholt werden. Die Cookies etwas abkühlen lassen und in der Zwischenzeit die Schokolade in einem Wasserbad schmelzen und mit der Sahne vermengen. Die Schokomasse nun zwischen zwei Cookies geben und fertig sind die italienischen Frauenküsse!