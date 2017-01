Süß & lecker: So backt ihr das saftigste Bananenbrot der Welt!

Zutaten:

250 g Mehl

160 g Zucker

2 TL Backpulver

0.5 TL Natron

Salz

3 zermatschte Bananen

85 g Butter

2 EL Milch Zubereitung:



150 g des Mehls mit allen anderen Zutaten vermengen bis ein klumpenfreier Teig entsteht. Nun vorsichtig die restlichen 100 g Mehl unterrühren und den Teig in eine Backform geben. Das Bananenbrot muss nun für eine Stunde bei 165° C in den Backofen.