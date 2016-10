Zutaten:

3 Bananen

200 g Mandeln

4 EL Kokosnussöl

6 EL Ahornsirup

1 Prise Salz

1 Pck Kuvertüre Zubereitung:

Die Bananen schälen und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Die Mandeln zusammen mit dem Kokosnussöl, dem Ahornsirup und Salz in einen Mixer geben und so lange mixen, bis eine sämige Masse entsteht. Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Nun die Bananen und die Mandelbutter schichten und anschließend in die geschmolzene Schokolade tunken. Die Bites müssen jetzt nur noch für 1 Stunde in das Gefrierfach und sind dann fertig.



Tipp für Faule: Ihr könnt auch fertiges Mandelmus oder Erdnussbutter benutzen!

Die Bananen schälen und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Die Mandeln zusammen mit dem Kokosnussöl, dem Ahornsirup und Salz in einen Mixer geben und so lange mixen, bis eine sämige Masse entsteht. Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Nun die Bananen und die Mandelbutter schichten und anschließend in die geschmolzene Schokolade tunken. Die Bites müssen jetzt nur noch für 1 Stunde in das Gefrierfach und sind dann fertig.Tipp für Faule: Ihr könnt auch fertiges Mandelmus oder Erdnussbutter benutzen!