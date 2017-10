Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Wir alle haben Bananen immer falsch geschält! SO geht es richtig

Wie öffnet ihr eine Banane? Die meisten von uns fassen die Banane instinktiv am Stiel an und versuchen den aufzubrechen. Das klappt je nach Banane mal leichter und mal schwieriger. Mit langen Fingernägeln kann man häufig nachhelfen, aber die hat man nicht immer zur Verfügung.



Wir haben eine Methode entdeckt, die wesentlich leichter ist und immer klappt. Auf diese Weise öffnen Affen ihre Bananen und die müssen ja Bescheid wissen! Nach diesem Video werdet ihr Bananen nur noch so öffnen.