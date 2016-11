Zutaten:

1 Pkg. Vollkornkekse

1 Dose Karamell-Kondensmilch

2 Eiweiß

250 g Mascarpone

Vanilleextrakt

100 g Zucker

2 Bananen in Scheiben geschnitten Zubereitung:

Die Kekse zerkleinern, auf 8 Gläser verteilen und Karamell-Kondensmilch darüber geben. Zwei Eiweiß so lange aufschlagen, bis Eischnee entsteht. In einer Schüssel Mascarpone, Vanilleextrakt und den Zucker miteinander vermengen und anschließend den Eischnee vorsichtig unterheben. Auf die Kondensmilch Bananenscheiben schichten und abschließend die Mascarponemasse als Topping verwenden. Fertig ist der Banoffee-Cheesecake!