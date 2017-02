Zutaten:

250 g Mehl

50 g Butter

2 Eier

40 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Päckchen Hefe

20 cl Milch

35 cl Vanillepudding

100 g Schokotropfen Zubereitung:

In einer Schüssel das Mehl, die Butter, den Zucker, den Vanillezucker und die Eier miteinander verrühren. Anschließend die Milch unterrühren und das Backpulver dazugeben. Wer möchte, kann den Teig noch mit etwas Mandelextrakt verfeinern. Der Teig muss nun ca. eine Stunde ruhen.

Der Vanillepudding kann entweder wie im Video selbst hergestellt werden oder man verwendet Fertig-Vanillepudding.

Hat der Teig lange genug geruht, wird er dünn ausgerollt und anschließend mit Vanillepudding bestrichen. Bevor man den Teig zusammenklappt werden noch die Schokotropfen auf dem Vanillepudding verteilt. Die portionierten Brioches auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und für 20 Minuten bei 180° C im Backofen backen.



