Zutaten für 2 Personen:



Für den Teig:

2 große Tomaten

2 paprika (rot und grün)

2 Zwiebeln

4 Würstchen (Geflügel)

2 Eier

Olivenöl

Koriander

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

In einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen und die Zwiebeln, die Paprika und die Tomaten dazugeben und anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und abgedeckt bei mittlerer Hitze ca. 5-8 Minuten durchgaren. Gegebenenfalls etwas Wasser hinzugeben. In der Zwischenzeit die Würstchen in einer weiteren Pfanne anbraten und anschließend in ca. 2 Zentimeter lange Stückchen schneiden. Die Würstchen und den Koriander zum Gemüse geben und zwei Eier über dem Chakchouka aufschlagen. Bei geschlossenem Deckel braten bis das Eiweiß fest ist.

