Zutaten (für 5 Personen):

400 g Kabeljau

500 g Mehl

0.5 l Milch

0.5 TL Backpulver

2 kleine Eier

1.5 Zwiebeln

Chilli

Salz & Pfeffer

Speiseöl zum frittieren Zubereitung:



Den Kabeljau vorkochen und in kleine Scheiben schneiden. Mehl, Backpulver, Milch, Ei und den vorgekochten Kabeljau miteinander vermengen. Chilli, Zwiebeln, Pfeffer und Salz dazugeben. In einem Topf das Speiseöl erhitzen und die Kabeljaumasse in kleinen Klecksen darin frittieren bis sie goldbraun sind - fertig sind die Cod Fritters! Guten Appetit!