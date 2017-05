Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

DIY Marmor-Tassen: Selbstgemacht schenkt es sich am schönsten!



So einfach kann man Tassen mit dieser simplen aber effektiven Methode etwas verschönern. Marmormuster ist jetzt voll im Trend und mit Hilfe von Nagellack in deiner Lieblingsfarbe ganz schnell auf eine Tasse gezaubert. Ob du nur eine oder gleich mehrere Farben verwendest, liegt ganz bei dir und deiner Kreativität. Für deine selbst marmorierten Tassen musst du nur warmes Wasser in eine Schüssel geben und Nagellack hineintropfen. Übrigens klappt das Ganze mit günstigem Nagellack sogar besser, als mit teurem! Wenn sich der Nagellack etwas verteilt hat, ziehst du nur noch eine weiße Tasse durch die Wasseroberfläche und schon legt sich der Nagellack auf der Tasse nieder. Lasst die Tasse gut trocknen und wenn ihr wollt besprüht sie anschließend noch mit fixierendem Sprühlack.