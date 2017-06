Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Süße DIY-Idee: So einfach macht ihr ein Döschen für Lippenbalsam selber!

So einfach geht's:



Wir haben uns für ein Döschen in Form eines Marshmallows entschieden. Ihr könnt hier aber ganz frei einfach das kneten, was euch in den Sinn kommt. Es müssen nur ein paar Dinge beachtet werden. Als erstes mischt ihr die Fimo-Knete so, dass die richtige Farbe entsteht. Wir brauchten ein Rosa, daher haben wir weiße und pinke Modellierknete miteinander vermischt. Wichtig ist, so lange zu kneten, bis die Masse nicht mehr marmoriert ist. Nun die Masse in zwei Teile aufteilen: In das Döschen und in den Deckel. Der ursprüngliche Behälter, in dem der Lippenbalsam sich befindet, wird mit Alufolie verkleidet. So könnt ihr ihn später ohne Rückstände aus der Modellierknete entfernen. Die Knete um den Behälter herum modellieren und in Form bringen. Das Ganze für den Deckel wiederholen und die Ränder mit einem Messer sauber abschneiden. Es muss sehr sauber gearbeitet werden, damit das Döschen und der Deckel am Ende gut zusammen passen. Die Behälter mit der Alufolie vorsichtig aus der Knete entfernen und die Modellierknete, die jetzt die richtige Form hat, nach Packungsanleitung im Ofen backen bis sie ausgehärtet ist. Das Döschen ist nun fast fertig. Es muss gut abkühlen und anschließend kann der Lippenbalsam-Behälter mit Hilfe von Sekundenkleber in seine neue Verpackung geklebt werden. Den Kleber sehr gut trocknen. Hier ist ein wenig Geduld gefragt. Nun müsste sich das Döschen ganz einfach öffnen lassen, wenn du am Deckel drehst. Jetzt fehlt nur noch ein lustiges Gesicht, dass du mit Acrylfarbe auf das Döschen malen kannst. Und fertig ist deine DIY-Lippenbalsam Verpackung!