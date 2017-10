Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Nur 4 Zutaten: So schnell macht ihr französische Erdbeerschiffchen selbst

Zutaten:



100 g Zucker

3 Eier

80 g Mehl

Erdbeerkonfitüre

Eigelb und Eiweiß voneinander trennen. Das Eigelb mit Zucker und Mehl vermengen. Das Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unter den Teig heben. Die Teigmasse in ovale Formen füllen (zur Not gehen auch kleine Muffinformen, die ihr nur halb füllt) und 10 Minuten bei 180° C backen. Das Gebäck direkt nachdem es aus dem Ofen gekommen ist mit dem Finger eindrücken, so dass eine Kuhle entsteht. Diese mit Erdbeermarmelade auffüllen. Fertig sind die kleinen Express-Erdbeerschiffchen.