Zutaten für 2 Personen:

2 Zucchini

80 g Pesto

2-3 Tomaten

1 Mozzarella

Olivenöl

Salz & Pfeffer Zubereitung:

Für dieses Rezept müssen die Zucchini zunächst gewaschen und abgetrocknet werden. Anschließend werden sie mit einem scharfen Messer im Abstand von ca. 0,5 cm eingeschnitten. So entsteht die Fächerstruktur. Jeder Fächer muss nun mit Pesto bestrichen und abwechselnd mit einer Tomaten- oder Mozzarellascheibe bestückt werden. Den Fächer nun in einer Auflaufform mit Olivenöl beträufeln und mit Salz & Pfeffer würzen. Nun kommen die Zucchini für 30 Minuten bei 190°C in den Backofen und fertig ist der leckere Zucchinifächer!