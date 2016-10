Diese Brownies sind "spuktakulär" und dürfen an Halloween nicht fehlen!

Zutaten:

100 g Butter

100 g Schokolade

2 Eier

100 g Zucker

50 g Mehl

200 g Puderzucker

1 Eiweiß

Marshmallows Zubereitung:

In einem kleinen Topf Butter und Schokolade schmelzen. Die Eier, den Zucker und das Mehl miteinander verrühren und anschließend die Schokomasse einrühren. Den Teig nun in eine Form geben und 15 Minuten bei 200 °C backen. Fertig sind die Brownies, die jetzt nur noch in Form geschnitten werden müssen. Auf die Brownies nun Marshmallows geben und mit einer Masse aus Puderzucker und Ei überziehen. Nun mit Schokolade das Geistergesicht aufmalen und fertig sind die kleinen Halloween-Geister.