Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Halloween-Deko schnell selber machen: Geister-Girlande

Das braucht ihr für die Geister-Girlande:



Lichterkette mit Lampions

Schere

weiße Servietten

weißes Garn

schwarzer Textilmarker

Zuerst ein kleines Loch in die Mitte der Serviette schneiden, damit das Lämpchen der Lichterkette später durch passt. Dann die Lampions von der Lichterkette trennen. Die Serviette auffalten und um die Kugel herum legen, sodass die Öffnung der Lampe mit dem Loch in der Serviette übereinander liegt. Jetzt kann das Lämpchen wieder hinein gesteckt werden. Mit einem weißen Garn die Serviette unterhalb der Kugel mit einem Knoten fixieren und den überstehenden Faden mit der Schere kürzen.Jetzt brauchen unsere kleinen Geister nur noch Augen! Mit einem schwarzen Textilmarker können sie je nach Belieben auf die Serviette aufgemalt werden.Und fertig ist die Last Minute Halloween-Deko. Super schnell und super einfach! Probiert es aus!