das braucht ihr:

Serviettenkleber

Glitzer in eurer Lieblingsfarbe

einen dicken Pinsel

einen Luftballon So wird die Glitzer-Schale gemacht:



Blast den Luftballon auf, bis er die gewünschte Größe hat. Mischt Glitzer und Kleber. Seid dabei nicht sparsam mit dem Glitzer, passt aber auf, dass die Masse noch gut klebt. Tragt nun die Glitzermasse auf den halben Luftballon auf und stellt ihn zum Trocknen in ein Gefäß. Das kann ein Blumenübertopf oder eine Vase sein. Wiederholt diesen Vorgang 3 - 4 Mal. Beim letzten Mal lasst den Luftballon über Nacht trocknen. Nun könnt ihr den Luftballon vorsichtig mit einer Nadel einstechen und ihn aus der Schale entfernen. Die Ränder könnt ihr noch sauber mit einer Schere abschneiden und schon ist die Glitzer-Schale fertig!