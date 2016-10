Zutaten:

Babybel

Lebensmittelfarbe in rot

schwarze Oliven ohne Stein

Ketchup Zubereitung:

Diese essbare Dekoration ist superleicht herzustellen: Einfach die Babybels auspacken und mit Lebensmittelfarbe und einem feinen Pinsel kleine Äderchen darauf malen. Die schwarzen Oliven in Scheiben schneiden und auf jeden Babybel eine Scheibe legen. Zum Schluss noch das Loch mit Ketchup ausfüllen.