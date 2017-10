Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Tolle DIY-Idee zum Nachbasteln: Herbstliche Blätterschale

Das braucht ihr:



Kunstblätter im Herbststil

Bastelkleber

einen Pinsel

Luftballon

eine Schüssel als Halterung

Zuerst muss der Luftballon aufgeblasen werden. Die Schüssel dient uns jetzt als Halterung während dem Bekleben und Trocknen. Den Luftballon mit einem Pinsel und dem Bastelkleber bestreichen. Dann können schon die einzelnen Blätter angebracht werden. Am Besten auf diesen ebenfalls Kleber auftragen, damit sie besser halten. Um den Ballon herum bis zur Hälfte Blätter ankleben, bis alle Stellen bedeckt sind.Nun muss das Ganze nur noch trocknen. Nach 6 Stunden sollte alles getrocknet sein, aber um auf Nummer sicher zu gehen lasst lieber alles einen ganzen Tag stehen.Dann nur noch den Luftballon entfernen und Süßigkeiten und Co. hineinfüllen.Und voilá: Deine Wohnung ist so schnell schon viel herbstlicher geworden!