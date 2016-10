Zutaten für 4 Personen:

8 Frühlingsrollenteigblätter

50 g Butter

300 g Himbeeren

8 Stück weiße Schokolade

Puderzucker Zubereitung:

Die Butter in einem Topf zerlaufen lassen und anschließend mit einem Pinsel auf den Teigblättern verteilen. In jede kleine Frühlingsrolle 1 Stück Schokolade und 4-5 Himbeeren geben. Nun den unteren Rand fassen und bis zur Mitte aufrollen, dann seitlich die Blätter zur Mitte falten und anschließend ganz aufrollen. Die kleinen Frühlingsrollen müssen nun für 15 Minuten bei 200°C in den Ofen. Am Ende nur noch mit Puderzucker verzieren werden und schon sind sie fertig!