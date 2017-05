Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Geniales Rezept: Kartoffel-Blätterteig-Ring mit Ofenkäse

Zutaten:



2x Fertig Blätterteig

1 Ofenkäse

1,2 kg Kartoffeln

3 EL saure Sahne

1/2 Bund Schnittlauch

4 Scheiben Schinken

1 Scharlotte

Salz & Pfeffer

1 Eigelb

Die gekochten Kartoffeln pürieren und mit der sauren Sahne, der klein geschnittenen Scharlotte, dem Schnittlauch und dem Schinken vermengen. Alles mit Salz & Pfeffer würzen. Die Kartoffelmasse in einem Kreis auf dem Fertigblätterteig verteilen und mit einem zweiten Blätterteig abdecken. Die Enden mit einer Gabel gut verschließen und den Rand mit einem Messer bis kurz hinter der Kartoffelfüllung mehrmals einschneiden und leicht eindrehen. Alles mit Eigelb bestreichen und in der Mitte den Ofenkäse platzieren. Das Ganze kommt für 40 Minuten bei 200° C in den Ofen. Fertig ist das leckere und kreative Fingerfood!