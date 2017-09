Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Orientalische Küche: So lecker und ganz einfach gemacht sind Köfte mit Spiegelei!

Zutaten:



1 Dose Tomaten

2 Knoblauchzehen

2 TL Kurkuma

2 TL Ras El Hanout Gewürzmischung

Salz & Pfeffer

500g Hackfleisch

1 Zwiebel

altes Brot in Milch

Koriander

1 TL Kümmelsamen

2 Eier

Den Ofen auf 180° C vorheizen. Die Dosentomaten mit Knoblach, Kurkuma, Salz & Pfeffer würzen und in einer Auflaufform für 10 Minuten in den Ofen geben. Für die Köfte das Hackfleisch, die Zwiebel, etwas in Milch eingelegtes Brot, Koriander, Ras El Hanout, Kümmelsamen, Salz und Pfeffer miteinander vermengen und anschließend die Hackfleischmasse zu Kugeln formen. Diese Kugeln in die Tomatensoße geben und die Auflaufform erneut für ca 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen geben. Anschließend 2 Eier über den Hackfleischbällchen aufschlagen. Die Auflaufform ein drittes Mal in den Ofen geben und so lange backen, bis die Eier nicht mehr glibberig sind (um die 10 Minuten).