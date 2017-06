Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Low-Carb-Idee: Das beste Rezept für fluffiges Omelett!

Zutaten:



6 Eier

1/2 Zitrone

Salz & Pfeffer

Petersilie

100 g geriebener Käse

Trennt das Eiweiß vom Eigelb und schlagt das Eiweiß steif. In einer Schüssel das Eigelb mit der Zitrone, der Petersilie und dem Käse vermischen und alles mit Salz & Pfeffer würzen. Nun das Eiweiß vorsichtig unterheben. Heizt eine beschichtete Pfanne bei mittlerer Temperatur vor und kippt die Eimasse hinein. Lasst das Omelett nun etwa 5 Minuten braten bevor ihr die Pfanne für weitere 10 Minuten in den auf 180° C vorgeheitzten Backofen gebt. Nun sollte Das Omelett fertig sein. Man kann, ähnlich wie bei einem Kuchen, den Holz-Test machen: Mit einem Holzstäbchen in das Omelett stechen und den Stab wieder herausnehmen. Wenn keine Eiermasse an dem Stab kleben bleibt, ist das Omelett fertig.