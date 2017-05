Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Kreative Küche: Probier diese leckeren Maccheroni-Türmchen!

Zutaten:



400 g kleine Maccheroni oder Muschelnudeln

150 g geriebener Käse

8 Scheiben Speck

4 Scheiben Käse

5 Eier

Butter

Salz & Pfeffer

Die Nudeln in Salzwasser kochen. In einer Pfanne die Speckstreifen anbraten. Den Käse rund ausschneiden. In einer Schüssel die Nudeln mit dem geriebenen Käse, einem Ei und etwas Salz und Pfeffer verrühren. Die Masse nun mit Hilfe Förmchen in acht runde Formen bringen und im Backofen für 10 Minuten bei 180° C backen. In der Zwischenzeit 4 Spiegeleier in der Pfanne braten, dabei ebenfalls mit Förmchen arbeiten. Wenn die Nudelplättchen fertig sind, müssen die Zutaten nur noch gestapelt werden und fertig ist der leckere Nudel-Turm. Besondes Kinder lieben dieses kreative Gericht!