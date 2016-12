Zutaten:

180 g Schokolade (Zartbitter)

200 g Zucker

35 g Kakaopulver

140 g Butter

7 Eier

Zubereitung:



Die Schokolade zusammen mit der Butter in einem Wasserbad schmelzen bis eine glatte Masse entstanden ist. Eiweiß und Eigelb voneinander trennen. Den Zucker zum Eigelb geben und gut mixen, anschließend die Schokoladenmasse dazugeben und mit einem Mixer gut vermengen. Das Kakaopulver nach und nach unterheben. Nun das Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unter den Teig mischen. Die Masse nun in eine Backform geben und 20 Minuten bei 210° C backen. Den fertigen Kuchen mit Kakaopulver und Schokostreuseln bestreuen und fertig ist der Mousse au Chocolat-Kuchen!



