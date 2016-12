Zutaten:

Mozzarella

6 Scheiben Toastbrot ohne Rand

Milch

4 Eier

Salz

Paniermehl

Sonnenblumenöl

Zubereitung:



Den Mozzarella in ca. 2 cm große Quadrate schneiden. Das Toast in einer Schüssel mit Milch einweichen und anschließend mit zwei Eiern und etwas Salz vermengen. Die zwei weiteren Eier in einer Schüssel verquirlen. Nun jeweils ein Stück Mozzarella mit der Brotmasse ummanteln, durch das Ei ziehen und anschließend im Paniermehl wenden. Die Mozzarellabällchen können nun in ausreichend Sonnenblumenöl frittiert werden, bis sie goldbraun sind.



