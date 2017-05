Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Zutaten:



9 Scheiben Brioche oder 3-4 Milchbrötchen

180 g Nutella

20 g gemahlene Haselnüsse

Eine Hand voll ganze Haselnüsse

3 Eier

20 cl Sahne

Das Brioche in Scheiben schneiden und den Rand entfernen. Statt Brioche kann man auch gut Milchbrötchen verwenden. In einer Schüßel die Eier und die Sahne und in einer weiteren Schüßel Nutella und die gemahlenen Nüsse miteinander vermengen. Die Nutella kann gegebenenfalls vorher etwas erwärmt werden, damit sie die richtige Konsistenz hat. In einer Auflaufform die Briochescheiben, die Sahne- und dier Nutellamasse abwechselnd schichten und anschließend mit Haselnüssen bestreuen. Der Nutellakuchen kommt nun für 25 Minuten bei 180° C in den Backofen. Guten Appetit!