Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Noch nie von einer One-Pot-Pizza gehört? Hier ist das Rezept!

Zutaten:



1 Fertig-Pizzateig

50 cl Tomatensauce

300 g Pilze

2 Kugeln Mozzarella

4 Scheiben Schinken

6 schwarze Oliven

geriebener Käse

Die Pizza wird wie gewohnt mit Sauce und den Zutaten belegt. Hier kann man natürlich nehmen, worauf man gerade Lust hat. Aber statt sie so in den Ofen zu schieben wird sie aufgerollt und anschließend in ca. 5 cm breite Stücke geschnitten. Diese Stücke anschließend in eine Auflaufform geben und nochmal kräftig mit geriebenen Käse bestreuen. Die One-Pot-Pizza kommt für ca. 30 Minuten bei 200° C in den Ofen.