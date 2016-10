Zutaten:

2 Paprika

300 g Frischkäse, Doppelrahmstufe

Salz & Pfeffer

1 EL Thymian

Blätterteig (Fertigprodukt)

2 EL Olivenöl

Oliven, in Scheiben geschnitten Zubereitung:



Die Paprika waschen und vierteln. Den Frischkäse mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen und das Olivenöl dazugeben. Anschließend gut vermengen. Die Frischkäsemasse jetzt in die Paprikaviertel füllen und mit zwei Olivenscheiben versehen. Der Blätterteig kann jetzt in ca. 1 cm breite Streifen geschnitten und um die Paprika gewickelt werden. Die Mumien müssen jetzt für ca 20 Minuten bei 200°C in den Backofen und fertig ist das Halloween-Fingerfood!





