Rucola, Cashew oder Tomate: Rezept für 3 schnelle Pesto-Sorten

Zutaten für veganes Cashew-Pesto:



2 Bund Basilikum

1 Zehe Knoblauch

60 g Cashewnüsse

15 cl Olivenöl

1 Prise Salz

12 getrocknete Tomaten

25 cl Joghurt

2 EL Olivenöl

Salz & Pfeffer

50 g Mandeln

100 g Rucola

70 g Parmesan

1 Zehe Knoblauch

15 cl Olivenöl

Salz & Pfeffer

Diese drei Pestos lassen sich ganz einfach herstellen. Die Zutaten zusammen in einen Mixer geben und pürieren. Dem Mandel-Rucola-Pesto kann man eine besondere Note verpassen, indem man die Mandeln vorher für 10 Minuten bei 170° C in den Ofen gibt. Genießt diese Pestos als Dip oder auf Nudeln. Auch auf einem Party-Buffett machen sie sich sehr gut!