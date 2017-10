Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Lecker im Herbst: Herzhafter Rübenkuchen mit Blätterteig und Schinken

1,2 kg (weiße) Rüben

Blätterteig

Kerbel

30 cl Weißwein

4 Scheiben Parmaschinken

2 Esslöffel Essig

2 EL Orangensaft

50 g Puderzucker

60 g Butter

20 g Butter für die Form

Pfeffer, Salz

Heize den Ofen auf 210°C vor. Schäle die Rüben und koche sie für fünf Minuten bei schwacher Hitze. Dann den Wein in einen anderen Topf geben und bei starker Hitze um die Hälfte verdampfen lassen. Anschließend den Zucker mit einem Tropfen Wasser in einer Bratpfanne karamellisieren lassen. Füge Essig, Orangensaft, Wein, Butter, Salz und Pfeffer hinzu. Lege dann die Rüben in den Sirup und koche sie gar. Die Form mit Butter einreiben und darin die Rüben anordnen. Lege den Blätterteig auf die Rüben und drücke überstehende Ränder an den Rüben vorbei in die Form. Die Tarte 25 Minuten backen. Den Schinken mit etwas Butter anbraten und die Tarte damit bestreuen. Den gehackten Kerbel ebenfalls auf die Tarte geben.