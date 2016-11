Zutaten:

400 g Haferflocken

200 g Butter

2 Eier

160 g Zucker

60 g Mehl

2 TL Backpulver

Schokoglasur Zubereitung:

Die Butter schmelzen und mit den Haferflocken vermengen. In einer weiteren Schüssel zunächst die Eier mit dem Zucker vermengen und anschließend das Mehl und das Backpulver dazugeben. Nun die Butter-Haferflocken-Masse dazugeben. Aus der Masse jetzt dünne Kekse formen und für 8 Minuten bei 180° C in den Backofen geben. Danach gut abkühlen lassen. In dieser Zeit kann die Schokoglasur geschmolzen werden. Wenn die Kekse abgekühlt sind, einen Klecks Schokolade zwischen zwei Kekse geben.