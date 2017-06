Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Mit weichem Kern: Rezept für ein fluffiges Schoko-Soufflé

Zutaten 4 dunkle Schoko-Soufflé:



120 g dunkle Schokolade

8 Stück weiße Schokolade

3 Eier

80 g Zucker

35 g Butter

1 EL Mehl

120 g weiße Schokolade

8 Stück dunkle Schokolade

3 Eier

80 g Zucker

35 g Butter

1 EL Mehl

In einer Schüssel die Eier, den Zucker und das Mehl miteinander vermengen. Die Butter schmelzen und die dunkle Schokolade dazugeben. Rühren, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist, anschließend die Masse zu den anderen Zutaten in der Schüssel geben. Gut verrühren und alles auf 4 Gläschen verteilen. In die Mitte jeweils zwei Stück weiße Schokolade geben. Für die hellen Schokoladentörtchen genau so vorgehen. Alle müssen dann für 12 Minuten bei 200° C in den Backofen.