2 Tortilla-Fladen

1 Zwiebel

Knoblauch

Spinat (frisch oder TK)

geriebener Käse

Gewürze (Salz, Pfeffer, Paprika etc.)

Öl Zubereitung:



Die Zwiebel kleinschneiden und mit etwas Öl und Knoblauch in der Pfanne andünsten. Den Spinat dazugeben und gut würzen. Die Mischung auf einen Teller geben und beiseite stellen. Anschließend einen Fladen in die Pfanne geben und mit Käse bestreuen. Die Spinatmischung darauf verteilen und erneut Käse darüber streuen. Den zweiten Fladen auflegen, von beiden Seiten erhitzen, bis der Käse geschmolzen ist.

