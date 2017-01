Zutaten:

Süßkartoffel

Frischkäse

Banane

Zimt

Avocado

Ei

Joghurt

Früchte

Chia

Zubereitung:

Die Süßkartoffel schälen und in ca 1-2 cm dicke Scheiben schneiden. Die einzelnen Scheiben werden nun in einen Toaster gegeben und getoastet bis sie eine leicht gold-braune Farbe haben. Die Dauer hängt vom jeweiligen Toaster ab. Es lohnt sich die Kartoffelscheiben nach 2-3 Minuten anzuschauen und gegebenfalls erneut zu toasten.

Nun können die Scheiben nach Belieben belegt werden. In unserem Beispielvideo kommt auf den ersten Süßkartoffel-Toast Frischkäse, Banane und Zimt, auf den zweiten Frischkäse, Avocado und ein Ei und auf den letzten Joghurt, Himbeeren und Chiasamen. Aber hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt!



Die Süßkartoffel schälen und in ca 1-2 cm dicke Scheiben schneiden. Die einzelnen Scheiben werden nun in einen Toaster gegeben und getoastet bis sie eine leicht gold-braune Farbe haben. Die Dauer hängt vom jeweiligen Toaster ab. Es lohnt sich die Kartoffelscheiben nach 2-3 Minuten anzuschauen und gegebenfalls erneut zu toasten.Nun können die Scheiben nach Belieben belegt werden. In unserem Beispielvideo kommt auf den ersten Süßkartoffel-Toast Frischkäse, Banane und Zimt, auf den zweiten Frischkäse, Avocado und ein Ei und auf den letzten Joghurt, Himbeeren und Chiasamen. Aber hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt!