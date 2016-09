Zutaten:

2 Packungen Fertig-Mürbeteig

blaue Lebensmittelfarbe

pinke Lebensmittelfarbe

150 g Zuckerperlen

Zucker nach Belieben Zubereitung:

Teilt einen Fertigteig in der Mitte und knetet in eine Hälfte etwas von der pinken Lebensmittelfarbe und in die andere Hälfte etwas von der blauen Lebensmittelfarbe bis ihr einen gleichmäßig farbigen Teig habt. Nun teilt auch den zweiten Fertigteig in der Mitte und legt auf jede Hälfte einen ausgerollten farbigen Teig. Bildet jetzt zwei Rollen aus den Teigmassen. Wer möchte, kann die Rollen noch in Zuckerperlen wenden, bevor sie in ca 1 cm dicke Scheiben geschnitten und auf einem Backblech verteilt werden. Die Kekse müssen für 10 Minuten bei 170°C in den Ofen und schon sind die kleinen Hingucker fertig.



Kleine Anmerkung: Fertigmürbeteig ist häufig ungesüßt. Fügt in diesem Fall beim Kneten noch etwas Zucker hinzu, damit die Kekse süß genug werden.

