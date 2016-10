Zutaten für 2 Personen:

2 Tomaten

40 g rote Zwiebeln

160 g Rinderhack

100 g Pilze

40 g Mozzarella

4 Streifen Speck

Petersilie

Thymian

Salz & Pfeffer Zubereitung:

Die Pilze und die Zwiebeln in Scheiben schneiden und getrennt voneinander anbraten. Die Tomaten in der Mitte halbieren und mit der Schnittseite nach unten ebenfalls anbraten. Das Hackfleich mit Salz, Pfeffer und der Petersilie vermengen, aus der Masse zwei Pattys formen und in der Pfanne braten. Die Speckstreifen ebenfalls in der Pfanne knusprig braten. Nun die Tomatenhälften mit allen Zutaten belegen und mit Thymian bestreuen. Zum Schluss den Burger 10 Minuten bei 180 Grad in den Backofen geben. Fertig ist der Burger der besonderen Art.