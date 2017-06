Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Richtig gute vegane Burger selber machen: SO einfach geht es!

Zutaten für 4 Burger:



1 Dose rote Bohnen

1 Dose Kichererbsen

100 g Semmelbrösel

1 EL Oregano

1 TL Kümmel

2 EL Olivenöl

1 rote Zwiebel

vegane Mayo

Burgerbrötchen

Die roten Bohnen, die Kichererbsen, die Semmelbrösel, Oregano und Kümmel in einem Mixer zerkleinern bis eine gleichmäßige Masse entstanden ist. Aus dieser Masse 4 Pattys formen. Die Zwiebel in Stücke schneiden und in heißem Öl anbraten. Auch die Pattys von beiden Seiten goldbraun braten. Die Brötchen halbieren und dann können die Burger nach belieben belegt werden.