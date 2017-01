Zutaten für 4 Personen:

250g Zucchini

250g passierte Tomaten

1 Zwiebel

Olivenöl

Salz & Pfeffer

Kräuter der Provence

25g Butter

25g Mehl

300 ml Milch

Muskatnuss

Lasagneplatten

Käse Zubereitung:

Die Zucchini waschen, trocknen und in kleine Stücke schneiden. Die Tomaten pürieren oder ihr verwendet direkt Dosentomaten. Auch die Zwiebel zerkleinern, in Olivenöl anbraten und mit Salz, Pfeffer und Kräutern der Provence nach Belieben würzen. Die pürierten Tomaten und die Zucchini dazugeben, gut untermischen und ca 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.



Für die Bechamel-Sauce die Butter in einem Topf schmelzen, das Mehl dazugeben und gut verrühren. Anschließend immer wieder Milch dazu geben und immer wieder glatt rühren, um jede Klümpchenbildung zu vermeiden. Zum Schluss kann die Bechamel-Soße nach Belieben mit Muskatnuss gewürzt werden.



Nun die Lasagne schichten. Mit der Bechamel-Sauce beginnend, gefolgt von den Lasagneplatten, dem Gemüse und Käse, kann man 3-4 Schichten in einer Auflaufform unterbringen. Am Ende noch großzügig mit Käse bestreuen und dann für ca 35 Minuten bei 200°C in den Backofen.