Ziegenkäse-Auflauf: Dieses französische Rezept müsst ihr probieren!

Zutaten:



4 Eier

150 g Mehl

25 cl Sahne

25 cl Milch

2 Packungen Ziegenkäse

etwas Schnittla

1 TL Paprika

Den Ofen auf 180° C vorheizen. In einer Schüssel mit einem Schneebesen Ei und Mehl mischen. Nun die Sahne und die Milch dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Schnittlauch zerkleinern und ebenfalls untermischen. Den Ziegenkäse in Scheiben schneiden und in einer mit Butter eingeölten Form verteilen. Den Teig darüber verteilen und das Ganze für 45 Minuten in den Ofen geben. Fertig ist diese französische Spezialität.