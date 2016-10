Zutaten:

250 g Rucola

250 g Ziegen-Frischkäse

2 Zucchini

2 EL Schlagsahne

1 EL Zucker

4 EL Olivenöl

1 Teelöffel Fenchelsamen

Salz und Pfeffer Zubereitung:

Die Zucchini in Stücke schneiden und für 10 Minuten in gesalzenem Wasser kochen. 2/3 des Rucolas dazufügen und für weitere 10 Minuten kochen. Währenddessen den Ziegenkäse mit der Schlagsahne vermengen,aus der Masse 6 Klöschen formen und anschließend im Kühlschrank lagern. Zu der Suppe nun Olivenöl, Zucker, Salz und Pfeffer hinzugeben und mit dem Stabmixer pürieren. Die Suppe etwas abkühlen lassen und anschließend mit einem Ziegenkäseklöschen, etwas Olivenöl, Rucola und Fenchelsamen garnieren und servieren. Die Zucchini in Stücke schneiden und für 10 Minuten in gesalzenem Wasser kochen. 2/3 des Rucolas dazufügen und für weitere 10 Minuten kochen. Währenddessen den Ziegenkäse mit der Schlagsahne vermengen,aus der Masse 6 Klöschen formen und anschließend im Kühlschrank lagern. Zu der Suppe nun Olivenöl, Zucker, Salz und Pfeffer hinzugeben und mit dem Stabmixer pürieren. Die Suppe etwas abkühlen lassen und anschließend mit einem Ziegenkäseklöschen, etwas Olivenöl, Rucola und Fenchelsamen garnieren und servieren.