„Eine Frau, die kein Parfum trägt, hat keine Zukunft“, wusste schon Coco Chanel. Jede Frau braucht einen Signature-Duft. Wir verraten dir, welcher Parfum-Klassiker am besten zu deiner Persönlichkeit passt.

Blumig, holzig oder fruchtig? Die Suche nach dem richtigen Parfum kann mehrere Besuche in der Parfümerie dauern. Doch die Entscheidung solltest du nicht nur deiner Nase überlassen – auch zu deinem Charakter sollte der Duft passen. Wir stellen dir fünf edle Parfum-Klassiker vor, von zeitlos bis sportlich.

Chanel N°5: klassisch und elegant

1952 sagte Hollywood-Ikone Marilyn Monroes im Life Magazin, zum Schlafen trage sie „nur ein paar Tropfen Chanel N°5.“ Chanel N°5 ist der Klassiker unter den Düften. Im Jahr 1921 kreiert gehört er noch immer zu den meistverkauften Parfums. Der sinnlich-weibliche Charakter entsteht aus blumigen Essenzen wie Ylang-Ylang, Jasmin und Mairose in der Herznote. Die Basis aus Bourbon-Vanille und Sandelholz sorgt für eine pudrige Wärme.



Chanel N°5 ist ein Parfum für Frauen, die Wert auf klassische und zeitlose Eleganz legen.

Yves Saint Laurent Black Opium: sexy und selbstbewusst

Black Opium von Yves Saint Laurent ist ein Parfum für besondere Anlässe – auffällig, selbstbewusst und sinnlich. Die moderne Variante des Klassikers Opium Femme besteht aus einer blumigen Herznote auf Basis von Sambac-Jasmin und Orangenblüte. Vanille und Zedernholz sorgen für einen warmen Charakterzug. Kaffeebohne in der Kopfnote rundet den extravaganten Duft ab, der für die ein oder andere vielleicht zu schwer ist.



Für Power-Frauen, die gern auffallen, ist Opium der ideale Duft.

Chloé Woman: romantisch und feminin

Chloé Woman ist ein femininer und eleganter Parfum-Klassiker. Zu Beginn steht eine süße Kopfnote aus Litschi, Freesie und Pfingstrose im Vordergrund. Der Duft von Rosen, Maiglöckchen und rosa Pfeffer bestimmt die blumige Herznote. Mit der Basisnote aus Zedernholz, Amber und Tonkabohne kommt eine sinnliche Wärme hinzu.



Chloé Woman ist ein Parfum für jede Jahreszeit. Romantikerinnen, die einen eher zarten Duft suchen, liegen mit Chloé Woman richtig.

The classic Chloe perfume from @fragrancedirect is the perfect summer scent, am I right?! Catch up with this holiday essentials post on the blog www.phasesofrobyn.com 🍉 HAPPY SATURDAY! Ein Beitrag geteilt von Robyn Louise Taylor (@phasesofrobyn) am 19. Aug 2017 um 1:36 Uhr

CK One Gold: sportlich und frisch

CK One Gold erschien 2017 als moderne Variante des sportlichen Klassikers CK One. Veilchen, Neroli und arabischer Jasmin in der Herznote machen ihn zu einem sehr frischen Duft. Eine fruchtig-würzige Komponente kommt durch Feige, Salbei und Bergamotte in der Kopfnote hinzu. Vetiver, Patschuli, Guajakholz lassen CK One Gold leicht holzig erscheinen.



Die neue Variante des Klassikers ist ein dezentes Unisex-Parfum. Es steht für Jugend, Ehrgeiz und Perfektion.

Marc Jacobs Eau so Decadent: trendy und aufregend

Stylish und luxuriös ist der Duft Eau so Decadent von Marc Jacobs. Der Duft ist eine feminine, moderne Variante der „Decadence“-Linie, die eindeutig zu den Parfumklassikern zählt. Verantwortlich für den blumigen Charakter des Duftes sind rosa Maiglöckchen und Jasmin in der Herznote. Essenzen wie Nashi-Birne, grüner Efeu und weißer Amber sorgen für sinnliche Züge.



Der Flakon in Form einer Marc-Jacobs-Handtasche mit Python-Verschluss zeigt: Eau so Decadent ist ein Parfum für It-Girls und Fashionistas.

The Newest way to indulge – The Marc Jacobs Decadence, Eau So Decadent Fragrance. #EauSoDecadent ✨💞🍰 #MarcJacobs #TheFragranceShop Ein Beitrag geteilt von The Fragrance Shop (@fragranceshopuk) am 22. Sep 2017 um 2:02 Uhr

Du bist dir noch unsicher, welcher Duft am besten zu deiner Persönlichkeit passt? Dieser Test liefert dir die Antwort!