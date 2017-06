Anti-Aging Secrets: 8 Gewohnheiten von Frauen mit toller Haut

Weil schöne und gesunde Haut in jedem Alter möglich ist.

Wie schaffen es Stars wie Salma Hayek oder Jennifer Aniston mit (fast) 50 noch auszusehen wie mit 30? Böse Zungen mögen behaupten, das geht nur durch den Beauty-Doc. Doch es gibt auch natürliche und nicht invasive Methoden, um den Alterungsprozess zu verlangsamen. Glücklicherweise sind viele davon weder teuer, noch besonders aufwendig.

Immer brav abschminken!

Die wohl wichtigste aller Hautpflege-Regeln lautet: Schminkt euch jeden Abend ab. Foundation, Puder und Co. können sonst eure Poren verstopfen und das führt nicht nur zu Pickeln oder Mitessern, sondern auch zu einem fahlen Teint. Ganz zu schweigen davon, dass sich eure Haut in der Nacht regenerieren soll, damit sie lange prall und faltenfrei bleibt. Das geht allerdings nur, wenn sie nicht mehr mit Schminke und Schmutz vom Tag belastet ist.

Lest hier, wie ihr euch abends richtig abschminkt.

Immer Sonnenschutz auftragen

Wie ihr seht, beginnen wir mit den Basics. Ein weiterer Faktor ist mindestens genauso wichtig: Wer keinen Sonnenschutz aufträgt, kann noch so viel Feuchtigkeitscreme benutzen, die Haut wird altern - und das schnell.

Darum können wir den zweiten Punkt auf dieser Liste gar nicht genug betonen: Verwendet jeden Tag Sonnenschutz - auch im Winter. UVA-Strahlen dringen sonst tief in die Haut ein und zerstören dort das Gerüst aus Elastin und Kollagen. Die Folge: Falten. Wer täglich Sonnenschutz verwendet, kann das jedoch verhindern und die Faltenbildung so deutlich abmildern und sogar um Jahre hinauszögern.

Antioxidantien

Wenn es um eine schöne und frische Haut geht, sind freie Radikale unser absoluter Feind. Das Problem dabei ist, dass sie uns täglich immer und überall begegnen. Freie Radikale entstehen beim Stoffwechsel. Sie treten jedoch in besonders hoher Konzentration bei verschmutzter Luft auf. Hallo, Stadtluft! Sie sind Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Das heißt: Sie versuchen umliegenden Molekülen Elektronen wegzunehmen. So schädigen sie unsere Hautzellen und verursachen Falten, schlaffe Haut und sogar Pigmentstörungen.

Um das zu verhindern, müssen wir unsere Zellen also schützen und genau hier kommen Antioxidantien ins Spiel. Sie haben nämlich mehr Elektronen, als sie brauchen und geben Radikalen somit freiwillig welche ab. Das Gute dabei ist, dass wir Antioxidantien sowohl über Pflegeprodukte als auch über die Nahrung aufnehmen können.

Es stecken zum Beispiel jede Menge Antioxidantien in Beeren oder Kidneybohnen, aber auch in Tomaten, Nüssen oder in Kartoffeln.

Es führt kein Weg daran vorbei: Wasser trinken

Unsere Zellen bestehen zu großen Teilen aus Wasser. Es ist also nur logisch, dass an unserer Haut direkt erkennbar wird, ob wir ausreichend trinken. Wenn wir genug trinken, wird unsere Haut besser durchblutet, die Zellen werden mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und die Haut wird quasi von innen aufgepolstert. Gleichzeitig werden Abfallstoffe leichter abtransportiert. Die Haut wird also praller und reiner.

Das gewisse Extra: Frucht- und Milchsäure Peelings

Im Gegensatz zu mechanischen Peelings, sind in Säuren keine Schleifpartikel enthalten. So wird die Haut besonders schonend gepeelt. Durch chemische Prozesse werden abgestorbene Hautschuppen entfernt und Poren bis in die Tiefe gereinigt. Die Haut wird so nicht nur reiner, sie wird auch bei der Kollagenproduktion unterstützt und der Feuchtigkeitshaushalt wird verbessert.

Ein kleiner aber feiner Zusatz, den viele Frauen noch nicht für sich entdeckt haben, der aber einen großen Unterschied machen kann!

Feuchtigkeitsspender Hayluronsäure

Hyaluronsäure klingt im ersten Moment eher chemisch, sie kommt jedoch von Natur aus in unserer Haut vor. Dort stützt sie das Kollagen und Elastin und sorgt dafür, dass unsere Haut straff aussieht. Ab dem 25. Lebensjahr verabschiedet sich das Hyaluron jedoch nach und nach, sodass unsere Haut an Spannkraft verliert. Dem können wir entgegenwirken, indem wir auf Seren mit Hyaluron setzen. Manche Kosmetikfirmen entwickeln sogar spezielle Pflegeprodukte, die die Enzyme ausbremsen, die für den Abbau von Hyaluron verantwortlich sind.